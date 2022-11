Jak to Bałkanach bywa, oczywiście Chorwaci nie pozostali dłużni sąsiadom i siłą usunęli ich z odzyskanych terenów. Wśród uciekających Serbów była rodzina Milana Borjana, która przedostała się do Belgradu, by następnie wyemigrować do Kanady. Tam Borjan kontynuował treningi piłkarskie, by później mieć na koncie epizody w Argentynie, Urugwaju, Turcji, Bułgarii, Rumunii, a w 2017 r. trafić do Ekstraklasy - do Korony Kielce. Po pobycie w Polsce trafił do największego serbskiego klubu - Crvenej zvezdy Belgrad, gdzie podczas jednego wywiadu podkreślał, że: "nie urodził się w Chorwacji, a w Krajinie".