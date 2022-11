Bramkarz Legii pojedzie z kadrą na mundial. W turnieju jednak nie zagra

Polski Związek Piłki Nożnej poinformował w sobotę, że wraz z reprezentacją Polski na mistrzostwa świata do Kataru poleci bramkarz Legii Warszawa, Kacper Tobiasz. Zawodnik ten nie znajdzie się jednak w gronie 26 graczy, uprawnionych do występu w turnieju. Pomoże za to ekipie Czesława Michniewicza w treningach.