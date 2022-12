Bramkarz Argentyny przesadził? Zdecydowana reakcja Francuzów na prowokacje

Mężczyzna popisał się kontrowersyjnym gestem. Przyłożył Złotą Rękawicę do krocza. Później tłumaczył się w mediach, że była to reakcja na zachowanie fanów "Trójkolorowych", którzy rzekomo wygwizdali go na boisku. Jednak jego prowokacje na tym się nie skończyły. Po przyjeździe do Buenos Aires, Martinez świętował tryumf zespołu ze specjalną lalką z doklejoną twarzą Mbappe. To "przelało czarę goryczy" we Francji.