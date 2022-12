Bramkarz Argentyny przerywa milczenie. Dlatego zdecydował się na ten gest

Po meczu nadszedł czas wręczenia nagród i medali. Jednym z bohaterów argentyńskiej drużyny był golkiper Emiliano Martinez . Mężczyzna po odbiorze Złotej Rekawicy zdecydował się jednak na niecodzienny gest . Przyłożył trofeum do krocza. To nie uszło uwadze mediów, które długo rozpisywały się o jego kontrowersyjnym zachowaniu. 30-latek postanowił w końcu zabrać głos i wyjaśnić całą sytuację.

Kontrowersyjne zachowanie bramkarza Argentyny po finale. Teraz przyznał, dlaczego to zrobił

Postwa Martineza wywołała ogromne poruszenie w sieci. Internauci uważali, że to co zrobił było nieprzyzwoite i godne pożałowania. Znaleźli się jednak tacy, którzy bronili zdobywcę Złotej Rękawicy. Ich zdaniem była to reakcja na zaczepki i prowokacje ze strony kibiców. Do całej sprawy odniósł się sportowiec.