Pierwszy mecz w grupie C miał być dla Argentyńczyków jedynie rozgrzewką przed poważniejszymi wyzwaniami na drodze do tytułu mistrza świata. Tymczasem najlepsza ekipa Ameryki Południowej nieoczekiwanie uległa Arabii Saudyjskiej 1-2. To była pierwsza wielka sensacja mundialu w Katarze.

Po bramce z rzutu karnego Lionela Messiego do przerwy "Albicelestes" prowadzili 1-0. Trzech innych trafień faworyta arbiter nie uznał, dopatrując się za każdym razem ofsajdu.

Krótko po zmianie stron doszło jednak do... trzęsienia ziemi. Saudyjczycy zdobyli dwie bramki w ciągu pięciu minut. To były ich jedyne celne uderzenia w tym meczu. Jak się okazało - tyle wystarczyło, by sięgnąć po komplet punktów.

Emiliano Martinez: Bardzo cierpiałem, patrzyło na mnie 45 milionów Argentyńczyków

Między słupkami argentyńskiej bramki stał Emiliano Martinez. Dopiero teraz wyznał, jak wielką traumą było dla niego to, co wydarzyło się w ostatnio wtorek.

- Bardzo cierpiałam - wyznał dziennikarzom w Katarze. - Potrzebowałem pomocy psychologa. Oddali na moją bramkę dwa strzały i oba przepuściłem. Patrzyło na mnie 45 milionów Argentyńczyków. Czułem, że powinienem dać z siebie więcej.

Po meczu z Arabią Saudyjską łzami zalał się Pablo Aimar - asystent selekcjonera Lionela Scaloniego. On jednak szybko doszedł do siebie. Z Martinezem było zupełnie inaczej. 30-latek nie mógł sobie poradzić z natłokiem negatywnych emocji.

Kiedy okazało się, że podstawowy bramkarz kadry ma poważniejszy problem, natychmiast poproszono o pomoc psychologa. Martinez odbył z nim bardzo długą rozmowę i oznajmił, że jest gotów na konfrontację z Meksykiem, który dla Argentyny był bojem o "być albo nie być".

Dwukrotni mistrzowie świata wygrali 2-0 i wciąż liczą się w batalii o awans do 1/8 finału. W najbliższa środę (20.00) zmierzą się z reprezentacją Polski o pierwsze miejsce w grupie C. Wszystko wskazuje na to, że między słupkami ponownie stanie Martinez.

