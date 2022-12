Mistrzostwa świata 2022. Argentyńczycy ostro zareagowali na prowokacje Holendrów

Przez cały mecz mocno iskrzyło między obiema drużynami. Argentyńczycy mieli za złe Louisowi van Gaalowi jego przedmeczowe komentarze, co dało się odczuć po zachowaniu Leo Messiego , który po golu podbiegł w kierunku holenderskiej ławki i złapał się za uszy wymownie patrząc w kierunku w 71-latka. W samej końcówce Leandro Paredes z całym impetem kopnął piłkę w kierunku rywali siedzących na ławce rezerwowych, co rozpoczęło przepychanki między zawodnikami.

Ostatecznie mecz rozstrzygnął się w serii rzutów karnych, które lepiej wykonywali piłkarze Lionela Scaloniego . Emiliano Martinez odbił strzały Virgila van Dijka i Stevena Berghuisa , dając Lautaro Martinezowi szansę na zamknięcie rywalizacji. Napastnik Interu z niej skorzystał i Argentyńczycy mogli z euforią ruszyć aby świętować. Fotoreporterzy uchwycili moment, w którym argentyńscy piłkarze ruszając z koła środkowego mocno dali poczuć rywalom to, że właśnie odpadli z mundialu.

Internauci początkowo zaczęli krytykować Argentyńczyków za brak klasy i szacunku do rywala, ale okazuje się, ze Albicelestes mieli konkretny powód do takiej reakcji. Otóż przed jedenastką Martineza kilku holenderskich piłkarzy go otoczyło i próbowało wyprowadzić z równowagi. Inny ogląd na tę sprawę dała też wypowiedź Nicolasa Otamendiego, jednego z prowodoryów gestów w stronę Holendrów.