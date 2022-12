Zbigniew Boniek jeszcze raz odniósł się do tematu gigantycznej premii, jaką polscy piłkarze mieli otrzymać za wyjście z grupy na mundialu w Katarze. I wyraża się w tej sprawie bardzo dosadnie. - To naiwność polskich piłkarzy i w jakimś sensie też naiwność Czesława. Mieli zapewnioną wysoką premię z PZPN. Dziwię się więc, że w ogóle ich ten temat interesował. Powinien być od razu ucięty: "Jesteśmy bogatymi ludźmi, mamy za co żyć, my tych pieniędzy nie chcemy". Tego zabrakło. To był kolosalny błąd - powiedział honorowy prezes PZPN w "Gościu Wydarzeń".