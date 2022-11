„Szczęsny w ważnym momencie pokazał, że jest w bramce, że żyje w niej. Każdy sukces Polski na Mundialach wiązał się z postawą bramkarza – tak było w 1974 z Janem Tomaszewskim, czy w 1982 z Józefem Młynarczykiem. Where is Lewandowski? - pytali kibice Arabii Saudyjskiej przed meczem. To dostali odpowiedź – bo Robert asystował i trafił do siatki. Wróćmy jednak do Wojtka Szczęsnego – decydującą sytuacją w meczu był rzut karny. Wojtka takiego skoncentrowanego potrzebujemy! W takiej właśnie formie” - zaznacza Zbigniew Boniek.