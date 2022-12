Szymon Marciniak, obecnie czołowy polski sędzia na arenie międzynarodowej, jak dotychczas w trakcie MŚ 2022 w Katarze zdążył poprowadzić dwa spotkania: grupowe starcie Francji z Danią oraz potyczkę Argentyny z Australią w 1/8 finału mundialu.

Przez oba mecze arbiter przeszedł bez większych kontrowersji i zewsząd pod jego adres spływają pochwały. Niewykluczone więc, że 41-latek zostanie jeszcze wyznaczony przez FIFA do któregoś z kolejnych spotkań - sporo jednak będzie zależało od... kadry prowadzonej przez Czesława Michniewicza, na co zwrócił uwagę Zbigniew Boniek.

Gramy rano: Sławomir Peszko typuje wynik meczu Polska – Francja. "Sercem chciałbym dogrywkę". WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Mundial w Katarze. Opcje Szymona Marciniaka zależne od naszych "Orłów"!

"Ewentualny awans i dalsze granie mocno ograniczają przyszłość naszego sędziego na mundialu" - napisał były szef PZPN i zdobywca trzeciego miejsca na MŚ 1982. Jak dodał, jego zdaniem Marciniak był jak dotychczas w swych działaniach bezbłędny.

O co dokładnie chodziło Bońkowi w kwestii powiązań na linii polski arbiter - polscy piłkarze? Sprawa jest dość oczywista - jeśli "Biało-Czerwoni" zdołają się przedostać do kolejnych faz bliskowschodniej rywalizacji, to Szymon Marciniak, zgodnie z ogólnie panującymi zasadami, nie będzie mógł brać udziału w meczach swych rodaków w roli rozjemcy. Tym samym turniejowa drabinka w swoisty sposób "skurczy się" przed płocczaninem, a należy pamiętać, że ma on na mistrzostwach co najmniej kilku poważnych konkurentów w zmaganiach o obsadę następnych starć.

MŚ Katar 2022. Mecze Francja - Polska już w tę niedzielę!

To wszystko to jednak na razie wybieganie myślami w dalszą przyszłość - najpierw bowiem reprezentacja Polski musi pokonać w 1/8 finału Francję, czyli wciąż urzędujących mistrzów świata. Choć "Les Bleus" ulegli w swoim ostatnim meczu Tunezji, to nie można dać się zwieść pozorom. Didier Deschamps przeciwko "Orłom Kartaginy" wystawił bowiem drugi skład - a przed "Biało-Czerwonymi" z całą pewnością postawi najmocniejszą konfigurację "Trójkolorowych".