Boniek: Nie ukrzyżujemy Lewandowskiego! Wykorzystajmy potencjał z przodu!

Zbigniew Boniek pamięta niewykorzystane karne Polski na mundialach. - Takich rzeczy się nie zapomina. Czy jedenastki strzelanej przez Kazika Deynę w 1978, czy Macieja Żurawskiego w 2002, czy teraz Roberta Lewandowskiego. Każdą tych jedenastek obronił bramkarz rywali, czy Fillol, czy Friedel, czy teraz Ochoa. Co do karnego w takiej sytuacji, jak mundialowy mecz, to trzeba być piłkarzem, aby zrozumieć, że w takim momencie w głowie uruchamia się "film". Widzi się obrazki, człowiek zaczyna myśleć o konsekwencjach. Co się stanie, jak trafi się karnego, a co będzie, jak nie. Robert jeszcze bramki na mundialu nie strzelił, pewnie o tym też myślał. "Lewy" nie wykonywał tej jedenastki normalnie - jak zwykle to czynił. Od razu to zauważyłem. Normalnie strzela z takim spowolnieniem, zatrzymaniem. Teraz chciał strzelić na siłę...