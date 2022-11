Po zapoznaniu się z najświeższymi medialnymi publikacjami z naszego kraju doszedł do jednoznacznych wniosków.

"Nie wygadujcie głupot"

- Gdyby nasi futboliści zrobili czasem "silenzio stampa" (cisza medialna - przyp.red.) i nie wygadywali głupot od rana do wieczora, tylko skoncentrowali się na grze, to chyba wyglądałoby to dużo lepiej - mówi Boniek w krótkim wideo.