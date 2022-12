Boniek: Nie było meczu... Jest happy end!

Tym razem Zibi bronił się przed wystawianiem ocen , mimo że po Meksyku, czy Arabii Saudyjskiej zrobił to chętnie. Ba po Arabii aż sześciu piłkarzom podniósł oceny, a tylko jednemu obniżył. Gdy przyszło podsumowywać spotkanie z Argentyną, Boniek stwierdził: " Szczęsny 10, a reszta bez oceny . Ok - może jeszcze Bielikowi dałbym 7, a reszta naprawdę bez noty. Bo jak można komuś dać ocenę, jak miał grać na perkusji, a nawet nie doszedł do instrumentu? Bo jak ocenić Roberta Lewandowskiego za to spotkanie ". Na słowo "słabo", Boniek zareagował następująco: " Słabo to łatwo powiedzieć, ale jak Lewandowski mógł grać w piłkę? Jak inni nie grali, to jak mógł zagrać Lewy? ".

Katar 2022: Polska - Argentyna. Zbigniew Boniek podsumował występ "Biało-Czerwonych"

To jaka ocena dla trener Czesława Michniewicza? "8"- odparł Zibi. Jak to 8?!? Wszak 8 to nota pod którą kryje się hasło: "Znakomicie". Boniek tłumaczy: "Michniewicz ma swój pomysł. I ten pomysł konsekwentnie realizuje. Ten pomysł pozwolił awansować do 1/8 finału mundialu, co nie udało nam się od 36 lat. Tylko całej pracy nie można oceniać bez spotkania z Francją, które nas czeka w niedzielę. Wtedy okaże się, na co nas stać. Chciałbym jednak, żebyśmy zagrali w piłkę". Uczestnik trzech mundiali, wybrany niedawno przez Sofascore najlepszym piłkarzem Mundialu 82, powiedział: "Mam taki apel do zawodników. Zagrajcie w piłkę. Zupełnie inny będzie odbiór tego, co widzimy w Katarze. Z Francją można przegrać. Natomiast można przegrać po walce, po graniu w piłkę. Po daniu sobie szansy. W drugiej połowie z Argentyną już tylko czekaliśmy - na dwie rzeczy: czy rywal nie strzeli nam jeszcze jednej bramki i czy Meksyk nie strzeli za dużo goli z Arabią Saudyjską".