W reprezentacji Polski ciągle trwa najważniejsze rozliczanie, czyli nie ma pewności, co z przyszłością trenera Czesława Michniewicza .

Zbigniew Boniek dosadnie: Kłamstwo ma krótkie nogi, zawsze wyjdzie

Postawa piłkarskiej centrali jest co najmniej mocno zastanawiająca, bowiem brak jasnego komunikatu tylko przedłuża niepotrzebne napięcie, które unosi się nad najważniejszą drużyną piłkarską w kraju. Zbigniew Boniek uważa, że jest to idealny czas, aby w polskim futbolu wreszcie dokonać tak potrzebnego resetu, by pewne zmiany absolutnie uporządkowały sytuację na lata.