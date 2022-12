Reprezentacja Maroka to niewątpliwie największa rewelacja trwających mistrzostw świata w Katarze. "Lwy Atlasu" zdołały już odprawić z kwitkiem zarówno Hiszpanię, jak i Portugalię, stając się pierwszą afrykańską drużyną w historii, która awansowała do półfinału mundialu. Jak zapewnia selekcjoner - Walid Regragui, jego piłkarze zamierzają zrobić wszystko co w ich mocy, by ponownie zaskoczyć ekspertów.