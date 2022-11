Jaki los czeka polską reprezentację w mistrzostwach świata w Katarze? Czy po meczu z Argentyną będziemy się cieszyć - po raz pierwszy po 36 latach - z awansu do fazy pucharowej mundialu, czy też będzie to ostatnie spotkanie Biało-czerwonych w tym turnieju? O tym wszystkim porozmawiamy w wieczornym programie na żywo Interii "Studio Katar - gramy dalej!", a gościem specjalnym będzie były reprezentant Polski Radosław Majewski. Start zaraz po wieczornych meczach grupy C Polska - Argentyna i Arabia Saudyjska - Meksyk!