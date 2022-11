Bohater Niemców wejdzie w buty "Lewego"? Szykuje się sensacyjny transfer

To jednak nie wszystko, bowiem piłkarz nazywany "Lücke" ("Luka" - z powodu... szpary w zębach) zrobił błyskawiczną karierę w reprezentacji Niemiec. W połowie listopada zadebiutował w kadrze w meczu z Omanem i uchronił swój zespół przed kompletnym blamażem , a ostatnio uratował dla "Die Mannschaft" remis na MŚ 2022 w Katarze w meczu z mocną jak zazwyczaj w Hiszpanią.

Mundial w Katarze. Niclas Füllkrug zachwyca i... przyciąga uwagę Bayernu Monachium

Jego kolejne popisy naturalnie zaowocowały zainteresowaniem ze strony innych niż Werder klubów - jak informuje portal "SportBuzzer" wśród nich znalazł się chociażby Bayern Monachium . " Die Roten ", choć ostatnio mogą polegać na dobrej formie Erica Maxima Choupo-Motinga, to wciąż szukają wzmocnień w ofensywie, które pozwolą ostatecznie zasypać wyrwę powstałą po odejściu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona.

Füllkrug mógłby by więc stać się tu doskonałym rozwiązaniem, tym bardziej, że jak na razie wciąż jest możliwy "do wyciągnięcia" w niewygórowanej cenie wynoszącej zaledwie ok. 5 mln euro. Bayern, który słynie z raczej ostrożnego wydawania pieniędzy, byłby więc bardzo zadowolony z tak taniego zakupu.