Bohater mundialu mógł zginąć na ulicy. Wzięli go za dilera

- Lody, lody, komu lody?! - krzyczał na ulicach 11-letni Richarlison, próbując sprzedać smakołyki produkowane przez jego dziadka - znanego w okolicy cukiernika. Młody chłopak zapewne nie spodziewał się jeszcze, że za kilka lat to on będzie sławny, lecz nie w skali lokalnej, a niemal całym niemal świecie, wprawiając w ekstazę wszystkich fanów "Canarinhos".



Richarlison w młodzieńczych latach był niczym Irena Kwiatkowska w "Czterdziestolatku" - żadnej pracy się nie bał - mył samochody i pracował na farmie, rozwijając w sobie kult ciężkiego wysiłku. Do różnych zajęć popychał go bardzo prozaiczny powód - bieda.



Miał dwie siostry i dwóch braci. Rodzina szybko się jednak rozpadła. Gdy Richarlison miał siedem lat, jego ojciec rozstał się z matką, która zatrzymała przy sobie dzieci. Nie stracił z nim jednak kontaktu i to między innymi dzięki niemu został piłkarzem.