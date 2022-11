Bohater Meksyku – specjalista od rzutów karnych. Broni je często

To była 58. minuta meczu, kiedy po wideoweryfikacji VAR sędzia podyktował rzut karny dla Polaków, a do piłki podszedł faulowany Lewandowski. Tym razem bez zwodu, który Lewandowski zwykle robi , strzelił w lewy róg bramkarza, a tam właśnie rzucił się Ochoa .

Lewandowski aż złapał się za głowę. Nie zwykł marnować jedenastek, choć ostatnio miał bardzo mało okazji, by strzelać z jedenastu metrów. To był jego 80. rzut karny w karierze. Do tej pory nie wykorzystał ośmiu. Ostatnio nie trafił 5 listopada w meczu Barcelony z Almerią. Zmarnowany rzut karny z Meksykiem był więc dziewiątym w karierze. 71 wykorzystał.