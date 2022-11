Bohater meczu na MŚ zszedł z kontuzją. Potem zabrał głos

Do zdarzenia doszło tuż przed przerwą. Atakując piłkę dośrodkowaną z prawego skrzydła przez Sergina Desta , gracz Chelsea posłał ją do siatki, ale też mocno zderzył się z bramkarzem rywala Alirezą Beiranvandą .

Napastnik leżał przez kilka minut w bramce, a następnie potrzebował pomocy lekarskiej sztabu reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Wrócił jeszcze na murawę, jednak na drugą połowę już nie wyszedł, zastąpił go Brenden Aaronson .

"Oczywiście jesteśmy mu wdzięczni, że poświęcił ciało, aby zdobyć tego gola. To był moment zapierający dech, ale udało nam się awansować i cieszymy się, że nadal jesteśmy w grze" - przyznał pomocnik Weston McKennie .

MŚ 2022. Selekcjoner chwali Christiana Pulisica

"Rozmawialiśmy z nim i jest w dobrym nastroju. To jest jego wyjątkowa cecha, gdy tylko widzi przed sobą okazję, to atakuje bramkę rywali z dużą intensywnością. Umie sobie znaleźć miejsce w polu karnym i bardzo utrudnia zadanie obrońcom zmianą tempa. To cudowne, gdy jeden z twoich najlepszych piłkarzy, równocześnie jest jednym z najciężej pracujących na murawie" - przyznał.