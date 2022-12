Bohater Holandii zdenerwował Messiego. Teraz tłumaczy dlaczego

Mecz Holandii z Argentyną miał bardzo wysoki ładunek emocjonalny, co widać było w trakcie meczu, jak i po jego zakończeniu. Między zawodnikami obu drużyn dochodziło do spięć, a jedno z nich miało miejsce w strefie mieszanej, gdzie Leo Messi zaatakował słownie Wouta Weghorsta. - Na co się gapisz, głupku? - rzucił do rywala Messi. Weghorst przedstawia swoją wersję zdarzeń.