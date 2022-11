Reprezentacja Polski pokonała Arabię Saudyjską 2:0 i zwiększyła swoje szanse na awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Drużyna Czesława Michniewicza mogła wygrać wyżej, jednak Robert Lewandowski uderzył w słupek, a Arkadiusz Milik w poprzeczkę. Nie wszystkim podobał się ponownie styl gry polskiej kadry.

Niemiecki analityk o stylu gry Polski przeciwko Arabii. "Bezczelność"

Do tego grona należy niemiecki analityk piłkarski Tobias Escher, który podczas mundialu pisze na swoim blogu codzienne artykuły podsumowujące mecze turnieju. Podkreślił, że nie miał wielkich oczekiwań co do naszego zespołu przed mistrzostwami, ale i tak jest niemiło zaskoczony.