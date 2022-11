Bezcenny triumf "Biało-Czerwonych"! Na to "Lewy" czekał całe życie

Katar 2022. Piotr Zieliński przełamał niemoc reprezentacji Polski

Po drugiej stronie boiska najbliżej bramki był Mohamed Kanno, którego "bombę" z dystansu wybronił Wojciech Szczęsny. To właśnie nasz golkiper rozpoczął w 40. minucie kluczową akcję pierwszej połowy. Po jego podaniu Matty Cash wymienił piłkę z Przemysławem Frankowskim, po czym zagrał do Roberta Lewandowskiego. Nasz kapitan nie zdołał wpakować jej do siatki, za to przytomnie wycofał ją do Piotra Zielińskiego, który uderzył pod poprzeczkę! Pierwsza bramka "Biało-Czerwonych" na tegorocznym mundialu stała się faktem.