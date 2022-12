Na ten mecz piłkarscy kibice czekali długie cztery lata. Reprezentacje Argentyny i Francji pokonały konkurentów i to one mierzą się w finale mistrzostw świata w Katarze. Lepiej spotkanie rozpoczęli podopieczni Lionela Scaloniego. Ich ofensywne natarcie przyniosło efekt. W pierwszej połowie gry, po faulu Dembele na Di Marii, sędzia Szymon Marciniak podyktował rzut karny . Do piłki podszedł Leo Messi, który nie zmarnował okazji. Pewnie wycelował w prawy róg bramki strzeżonej przez Huga Llorisa i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie.