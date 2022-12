Bereszyński widzi szanse z Francją. "Wolimy zwycięstwo niż piękną grę"

Już w niedzielę przed reprezentacją Polski pierwszy mecz w fazie pucharowej mistrzostw świata od 1986 roku. Rywalami podopiecznych Czesława Michniewicza będą obrońcy tytułu, Francuzi. Bartosz Bereszyński jest bojowo nastawiony do tego spotkania i wierzy, że da się wyeliminować "Trójkolorowych".

Bereszyński o stylu gry na mundialu. "Na tym poziomie liczy się głównie wynik"

- Jestem przekonany, że mamy na to szansę. Wierzę, że już po tym upragnionym awansie z grupy pojawi się większa swoboda w działaniu. Uwierzymy, że jesteśmy w stanie zagrać dobry mecz. Może bardziej ofensywnie, co nie znaczy, że drastycznie zmienimy styl gry. Nie, nie. My nie chcemy zagrać pięknie i przegrać 0:4. Chcemy być skuteczni i wygrać 1:0. Mam nadzieję, że tym razem w prostych sytuacjach stres nie będzie nam plątał nóg tak jak z Argentyną - powiedział "Przeglądowi Sportowemu Onet".