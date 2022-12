Benzema , choć nie gra w trakcie mundialu, formalnie nie został wykreślony z kadry na turniej. Ponieważ w międzyczasie zdołał wrócić do zdrowia, pojawiły się nawet sugestie, że Didier Deschamps uwzględni go w meczu finałowym. Ostatecznie tak się jednak nie stało.

Karim Benzema ze specjalnym przesłaniem przed finałem

Napastnik jest "wielkim nieobecnym" we francuskiej ekipie, choć z drugiej strony - doskonale zastępuje go Olivier Giroud. Tuż przed rozpoczęciem meczu z "Albicelestes" gracz Realu opublikował specjalny wpis, w którym zagrzewa swój zespół do boju.