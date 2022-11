Benzema wylądował! Deschamps od razu zabrał głos ws. jego powrotu

"Bomba" wybuchła w poniedziałek wczesnym popołudniem, gdy dziennikarz "Onda Madrid" Carlos Rodriguez poinformował o nadspodziewanie szybkim powrocie do zdrowia Karima Benzemy. Z powodu kontuzji mięśniowej opuścił Katar w dniu inauguracji, a jego kuracja potrwać miała minimum trzy tygodnie.

Nadzieje na taki scenariusz we wtorek rozwiała AFP. Według jej doniesień, 34-letni snajper wybrał się właśnie na tygodniowe wakacje. Wylądował na wyspie Reunion, położonej na Oceanie Indyjskim, 700 km na wschód od Madagaskaru.

Benzema w Katarze? Deschamps: To rzeczy, które mnie nie dotyczą

W tym samym czasie na temat rzekomego powrotu Benzemy do drużyny narodowej wypowiedział się selekcjoner Didier Deschamps.

- Rozmawiałem z Karimem po jego wylocie z Kataru. Wszyscy byliśmy świadomi okresu, jakiego potrzebuje, by dojść do pełni sił. Spekulacje o powrocie? To nie są rzeczy, które mnie dotyczą. Nie wiem, kto i komu opowiada coś takiego. Dbam o graczy, którzy są w tej chwili w zespole - oznajmił oschle szef francuskiej kadry.