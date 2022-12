34-letni napastnik za każdym razem pojawia się jednak w meczowej kadrze "Tricoloroes" . Jest zgłoszony do turnieju, nie może więc być inaczej. On również otrzyma medal - zagadką pozostaje tylko kruszec, z jakiego krążek będzie wykonany.

Pierwotnie prognozowano, że leczenie Benzemy potrwa kilka tygodni . Tymczasem napastnik Realu Madryt wracał do zdrowia w zaskakująco szybkim tempie . W czwartek zagrał nawet w sparingowym meczu z Leganes .

Benzema na finale MŚ? Macron nalega, Deschamps milczy

Będący z wizytą u wciąż aktualnych mistrzów świata prezydent Emmanuel Macron zasugerował, by Benzema wrócił na niedzielny finał, w którym Francja zagra z Argentyną . Chciałby również widzieć razem z zespołem N'Golo Kante i Paula Pogbę - czempionów sprzed czterech lat - którzy nie zostali zgłoszeni do katarskiego turnieju z powodu kontuzji .

Co na to selekcjoner Didier Deschamps? Jak można było się spodziewać, nie podchodzi do pomysłu z entuzjazmem. Na ostatniej konferencji prasowej nie chciał odpowiadać na pytania zahaczające o ten temat.