Argentyna odetchnęła z ulgą. Po sensacyjnej porażce z Arabią Saudyjską (1-2), piłkarze Lionela Scaloniego zdołali się pozbierać i w meczu o wszystko pokonali Meksyk (2-0). Dzięki tej wygranej Argentyńczycy zajmują drugie miejsce w grupie C, ale nie mogą być pewni awansu do 1/8 finału, bo szanse na to mają jeszcze wszystkie cztery zespoły. W tej sytuacji rozstrzygnięcie zapadanie w środę, gdy Polska zmierzy się z Argentyną, a Arabia Saudyjska z Meksykiem.