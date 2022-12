Mistrzostwa świata 2022. Bayern Monachium chce u siebie Dominika Livakovicia

Bayern do gry w Bundeslidze wróci 20 listopada, kiedy uda się na wyjazdowy mecz do RB Lipsk . Działacze Bawarczyków nie mają więc zbyt wiele czasu na poszukiwania nowego bramkarza, a zdaniem włoskiego dziennikarza Nicolo Schiry już zaczęli działać w tej sprawie. Według informacji Schiry w Monachium rozważają dwa scenariusze. Pierwszy to wcześniejszy powrót Alexandera Nubela , który obecnie przebywa na wypożyczeniu w AS Monaco .

Livakovicia łączy z Dinamem kontrakt obowiązujący do czerwca 2024 roku, więc Bayern będzie musiał sięgnąć do kieszeni, aby już w styczniu sprowadzić go do siebie. Jak głęboko, to najpewniej zależy od tego, gdzie ostatecznie zatrzyma się chorwacka kadra, a także jak w meczach o najwyższą stawkę pokaże się 27-latek. Cena za ewentualnego mistrza świata, dodatkowo być może z tytułem bramkarza turnieju, może nie należeć do najmniejszych.