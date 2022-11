Barcelona wściekła na mundialową kadrę! To może zagrozić zdrowiu gracza

FC Barcelona jest bardzo niezadowolona ze sposobu postępowania reprezentacji Urugwaju, która planuje przyspieszyć powrót Ronalda Araujo do gry, nawet mimo faktu, że obrońca jeszcze nie wyleczył do końca swojej kontuzji. W "Blaugranie" obawiają się, że tego typu raptowne działania mogą doprowadzić do kolejnych problemów piłkarza ze zdrowiem.