Awaria Narodowego psuje plany! Czesław Michniewicz reaguje! "Duże utrudnienie”

- Przeniesienie meczu na inny obiekt to nie taka prosta sprawa. Jest do załatwienia sporo formalności. Jeśli znajdziemy nowy stadion, natychmiast to zakomunikujemy - powiedział Interii rzecznik PZPN-u i menedżer reprezentacji Jakub Kwiatkowski.

Czesław Michniewicz komentuje awarię PGE Narodowego

Czy dla reprezentacji Polski to duża zmiana, wszak PGE Narodowy to największy nasz stadion, który mieści 65 tys. kibiców, a arena Legii, jeśli to na nią ostatecznie padnie wybór, jest o ponad połowę mniej - o to zapytaliśmy selekcjonera "Biało-Czerwonych" Czesława Michniewicza.