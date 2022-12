Awantura o kasę w reprezentacji Polski! Dopiero teraz wychodzą szczegóły!

Premia poza systemem podziału PZPN

Długo nie było zgody, co do sposobu podziału premii

Nie brakowało jednak głosów, by uwzględnić w premiach także rezerwowych piłkarzy, bo przecież oni również są gotowi, by wspomóc zespół i aktywnie uczestniczyli w procesie przygotowania do meczów.

Premier Morawiecki obiecał zawodnikom premie na spotkaniu przed ich odlotem do Kataru

- Wierzę w was, będziecie na pewno dawali z siebie wszystko, a my tu z panem trenerem zapewnimy, że jak się uda, to żeby była naprawdę dobra nagroda - powiedział premier RP Mateusz Morawiecki na spotkaniu z drużyną tuż przed jej odlotem do Kataru. Kapitan Robert Lewandowski wręczył mu oficjalną koszulkę meczową z nazwiskiem.