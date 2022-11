Reprezentacja Polski po wygranej 2:0 z Arabią Saudyjską ma gigantyczną szansę, aby zająć jedno z dwóch pierwszych miejsc w grupie C, premiowane awansem do fazy pucharowej mistrzostw świata Katar 2022. Co musi się stać w kolejnych trzech meczach tej grupy, aby "Biało-Czerwoni" po starciu z faworyzowaną Argentyną świętowali awans do najlepszej "16" turnieju?