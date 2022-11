Atmosfera zaczyna przypominać mundial. Brytyjscy fani tworzą klimat

Mundial 2022. Brytyjscy fani dodają klimatu

Khalifa Stadium podczas spotkania "Synów Albionu" z Iranem naprawdę żył boiskiem i tym, co działo się wokół niego. Anglicy są mistrzami w budowaniu piłkarskiej atmosfery. Wystarczyły takie hity jak "It’s coming home", czy "Sweet Caroline" i momentami można było poczuć się jak na londyńskim Wembley. Tak samo jak podczas rytmicznych, charakterystycznych przyśpiewek.

Podczas samego spotkania wyspiarzom musiały dopisywać humory. Ich drużyna rozbiła Iran 6-2, co przełożyło się na głośny doping. Irańczycy też żywiołowo reagowali na dwa zdobyte gole, do tego milczącym protestem podczas hymnu dając wyraz dezaprobaty temu, co dzieje się w ich kraju.