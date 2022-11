Hiszpania atakowała, ale Niemcy byli groźni po stałych fragmentach gry

W pewnym momencie wydawało się, że to będzie mecz Niemców w starym, brzydkim stylu. Rywal stawał na głowie, by prowadzić grę, zagrażał, stemplował słupki i poprzeczki, a to oni strzelali bramkę. Zdobyli ją tym razem po główce Antonia Ruedigera i niemieckie sektory były w niebie. Po chwili VAR sprowadził je na ziemię - był spalony i jeszcze głośniej cieszyli się Hiszpanie.