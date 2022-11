Argentyńskie media zamarły. Wszystko przez zachowanie Messiego na treningu

Już za niespełna tydzień odbędzie się oficjalna ceremonia otwarcia tegorocznych mistrzostw świata w Katarze . Najlepsi piłkarze świata walczyć będą o tytuł mistrzowski, ale zanim dojdzie do ostatecznych starć, rozegrane zostaną spotkania w fazie grupowej. W grupie C oprócz Polski o awans powalczą Meksyk , Arabia Saudyjska i Argentyna .

Podobnie jak "Biało-Czerwoni", nasi rywale rozpoczęli już zgrupowania przed wyjazdem na mundial. Oczy wielu dziennikarzy i kibiców zwrócone są teraz na Leo Messiego. To właśnie on ma poprowadzić swoją drużynę do zwycięstwa w Katarze.