Mistrzostwa świata 2022. Emiliano Martinez ostro po meczu z Holandią

- To był ciężki mecz, myślałem, że mamy go pod kontrolą, prowadziliśmy 2:0. W pewnym momencie trafili po dobrej wrzutce i niezłym strzale, a potem wszystko stanęło na głowie. Wtedy sędzia zaczął gwizdać wszystko w ich stronę, doliczył 10 minut bez żadnego powodu, potem podyktował rzut wolny. On po prostu chciał, by wyrównali. Mam nadzieję, że więcej nie będzie nam sędziował, bo jest bezużyteczny. [...] Przed karnymi w głowie miałem słowa van Gaala, który powiedział, że mają przewagę w karnych i że wygrają, jeśli do nich dojdzie. Myślę, że powinien się przymknąć - powiedział rozemocjonowany Martinez w rozmowie z Bein Sports.