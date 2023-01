Argentyńczyk ujawnia sensacyjne kulisy mundialu. Polacy prosili o litość?

Pomundialowy kurz opadł na dobre, a do gry wróciła piłka ligowa. Argentyńczycy wciąż jednak cieszą się swoim sukcesem, jakim było zdobycie tytułu mistrza świata. Jeden z nich - Nicolas Tagliafico - wrócił do meczu z Polską i zdobył się na zaskakujące wyznanie. Jak przyznał, jeden z Polaków poprosił go podczas meczu fazy grupowej, by "Albicelestes" nie strzelali kolejnego gola, który eliminowałby nas z turnieju.