Argentyńczycy zmuszeni do opuszczenia szatni. FIFA musiała interweniować!

FIFA musiała interweniować w szatni Argentyny

Australijczycy zaatakowali i niewiele brakowało, a doprowadziliby do dogrywki. Drużyna prowadzona przez Lionela Scaloniego zdołała jednak wytrzymać napór rywali i ostatecznie wygrała ten mecz 2:1, mogąc cieszyć się z awansu do ćwierćfinału, gdzie już czekali Holendrzy .

Celebracja przeniosła się do szatni, gdzie zapanowało prawdziwe szaleństwo. Argentyńczycy tak dali się ponieść świętowaniu, że nie wyszli nawet do obowiązkowej strefy wywiadów, by porozmawiać z dziennikarzami. Jak poinformował Miguel Delaney z brytyjskiego "The Independent", musiała interweniować FIFA, by piłkarze w końcu opuścili szatnię.