Otrzymując nominację do poprowadzenia spotkania na mistrzostwach świata w Rosji pomiędzy Argentyną i Islandią, Marciniak zakończył trwającą dwadzieścia lat przerwę. Poprzednim głównym rozjemcą z Polski na MŚ był bowiem Ryszard Wójcik w 1998 roku. Tu warto od razu dodać, że pionierem na imprezie tej rangi był Alojzy Jarguz (łącznie siedem spotkań), zaś pierwszym Polakiem w finale Michał Listkiewicz, który w 1990 roku był arbitrem liniowym między RFN a Argentyną (1:0).

Argentyna o decyzji Marciniaka. "Kontrowersje pozostały"