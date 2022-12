Droga Argentyny do upragnionego tytułu zaczęła się bardzo wyboiście, bo od sensacyjnej porażki z Arabią Saudyjską . Później jednak piłkarze Lionela Scaloniego wzięli przykład z drogi Hiszpanii w 2010 roku i w każdym z kolejnych sześciu spotkań okazywali się lepsi od rywali, kończąc na nieprawdopodobnym meczu z Francją w wielkim finale. Po wygranej serii rzutów karnych rozpoczęła się szalona wręcz radość. Najpierw trwała ona na murawie, a po pewnym czasie przeniosła się do szatni.

Prezes argentyńskiej federacji przekazał na ręce Messiego czek na 10 milionów dolarów

Tam już hamulce puściły Argentyńczykom totalnie, co widać na licznych filmikach udostępnianych przez nich samych w mediach społecznościowych. Leo Messi tańczący na stoliku, jeden z członków sztabu wskakujący na główkę do kubła po śmieciach czy tańce Sergio Aguero i Emiliano Martineza to tylko pierwsze przykłady z bardzo długiej listy.