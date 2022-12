Do zamieszek doszło w okolicach Obelisku - to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc stolicy Argentyny. Pomnik wybudowano w 1936 roku z okazji 400. rocznicy osiedlenia się pierwszych hiszpańskich osadników w Rio de la Pata. T o właśnie tu było centrum świętowania przez argentyńskich kibiców mistrzowskiego tytułu. Po wygraniu finału w okolicach 67-metrowego Obeliska miało zgromadzić się około miliona kibiców.

Butelkami i kamieniami w policję

Fiesta trwała tam jednak w kolejne dni. Po przylocie reprezentacji Argentyny do kraju cztery miliony ludzi miało wypełnić ulice Buenos Aires na drodze z lotniska do pałacu prezydenckiego. Na placu Republiki, gdzie stoi Obelisk, też było mnóstwo fanów. Po zakończeniu przejazdu piłkarzy policja i strażacy chcieli rozładować okolice.

Według relacji portalu "Clarin" część kibiców była wewnątrz monumentu. Jeden z nich był na ostatnim piętrze pomnika i chciał wspiąć się na kamerę monitorującą okolice. Inni machali flagami przez okna ze szczytu Obeliska. "Rzecznik prasowy policji powiedział, że funkcjonariusze próbowali ewakuować tych ludzi, ale posypały się na nich butelki i kamienie. Doszło do starć między policją, strażakami a kibicami. Potem postawiono barykady i nadal trwało rzucanie kamieniami. Służby użyły armatek wodnych" - informuje "Clarin".

W efekcie po godzinie starć udało się opanować sytuację. 21 strażaków i policjantów zostało rannych. 14 osób zatrzymano. "Clarin" informuje, że przez całą noc były kolejne próby wdarcia się do Obeliska. "Strażacy odcięli klatkę schodową wewnątrz budynku, by uniemożliwić dojście na najwyższe piętro, ale kibice wspinali się po kablach. Użyli też łomu, by wyważyć drzwi".