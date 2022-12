Argentyńczycy odetchnęli! Świetna wiadomość przed finałem

We wtorek Argentyna pokonała Chorwację (3-0), a dobę później Francja wygrała z Marokiem (2-0) i te zespoły spotkają się w niedzielnym finale. Na razie nie podano jeszcze, który sędzia poprowadzi to spotkanie (duże szanse ma Szymon Marciniak), ale już teraz wiadomo, że oficjalnie gospodarzem potyczki będzie Argentyna, co oznacza, że to piłkarze z Ameryki Południowej wystąpią w swoich domowych strojach.