Argentyńczycy mają żal do Lewandowskiego. Tego mu nie zapomną

Sytuacja w grupie C ułożyła się w taki sposób, że to ostatnia kolejka będzie decydować o tym, kto do 1/8 finału, a kto pojedzie do domu. Mecz Polski z Argentyną, niezwykle istotny dla "Biało-Czerwonych", awizowany jest również jako pojedynek Roberta Lewandowskiego i Lionela Messiego. Jak się okazuje, u naszych rywali wciąż mają spory żal do "Lewego" za to, co kiedyś powiedział o gwieździe Paris Saint-Germain.