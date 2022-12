Julian Alvarez - wychowanek River Plate kupiony przez Manchester City za ponad 20 mln euro - przejął piłkę od Chorwatów pod koniec pierwszej połowy i zdecydował się na rajd przez niemal pół boiska. To spowodowało, że został porównany do Diego Maradony, który podczas mistrzowskiego dla Argentyńczyków mundialu w 1986 roku w taki właśnie sposób zdobywał bramki w meczach z Anglią w ćwierćfinale i Belgią w półfinale.

Julian Alvarez aż tak fantastycznego rajdu jak Boski Diego nie miał - dwukrotnie piłki omal nie stracił, ale miał szczęścia. Odbijała się ona od chorwackich nóg i trafiała do niego ponownie. To spowodowało, że argentyńskie media czy też jego macierzysty klub River Plate okrzyknęły go już zawodnikiem, który strzela na miarę Maradony, a rajd z Chorwatami jest porównywalny do slalomów wielkiego poprzednika sprzed 36 lat.