Prawdopodobnie jednak nie w meczu z Polską , który w środę zadecyduje o awansie tych ekip do dalszej fazy mundialu 2022. Według doniesień argentyńskich mediów, w tym wypadku Argentyna ma użyć drugiego kompletu strojów, w kolorze zbliżonym do fioletu. Jeszcze w nich na mundialu nie grała.

Polska kontra Argentyna - historia mundiali

Do tej pory Polska w dziejach mistrzostw świata dwukrotnie potykała się z Argentyńczykami i mecze te przeszły do legendy polskiego futbolu. W 1974 roku ekipa Kazimierza Górskiego wygraną 3-2 z Argentyną rozpoczęła marsz po trzecie miejsce na świecie, a w 1978 roku zespół Jacka Gmocha przegrał z gospodarzami mundialu 0-2, co zamknęło mu drogę po triumf. W obu wypadkach Argentyńczycy grali w koszulkach w biało-błękitne pasy. W 1974 roku mieli do tego czarne spodenki, a w 1978 roku - białe.