"Brazylio, powiedz jak się czujesz"

Ankieta została przeprowadzona po zwycięstwie Brazylii nad Koreą Płd. Dla niektórych może być zaskoczeniem, że Argentyna była przez respondentów wymieniana częściej jako drużyna, której kibicują Argentyńczycy (warto w tym miejscu przypomnieć, że w Brazylii mówi się po portugalsku). "Too związek oparty na miłości i nienawiści. Wydaje się, że jest to związane z regionalizmem. Z jednej strony to kibicowanie jednemu z naszych sąsiadów. Z drugiej - rywalizacja jest większa włąśnie dlatego, że są tak blisko - uważa Max Stabile, jeden z dyrektorów IBPAD (nota bene noszący nazwisko króla strzelców pierwszych mistrzostw świata, który był... Argentyńczykiem).