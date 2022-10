Argentyna w strachu przed mundialem. Przez istotnego gracza

Emiliano Martinez kopnięty w głowę przez kolegę

Ma to zmienić Emiliano "Dibu" Martinez. 30-letni bramkarz jest pewnym punktem drużyny reprezentacyjnej, dobrze grał na ostatnim Copa America dzie Argentyna zdobyła mistrzostwo. Na co dzień jest podstawowym bramkarzem Aston Villi w Premier League (w Anglii gra zresztą od 12 lat). W sobotnim meczu z Newcastle doznał urazu głowy, który wyglądał paskudnie. Musiał opuścić boisko w 35. minucie. Wszystko dlatego, że po niespełna 20 minutach został kopnięty w głowę przez gracza własnej drużyny - Tyrone'a Mingsa. Martinez był długo opatrywany przez lekarzy. Starał się wrócić do gry, goście musieli przeprowadzić zmianę. Zastąpił go Robin Olsen, Aston Villa straciła cztery bramki.