Reprezentacja Argentyny w czasie MŚ 2022 w Katarze zapewniła swoim kibicom prawdziwy emocjonalny rollercoaster - podopieczni Lionela Scaloniego swoje zmagania zaczęli bowiem od sensacyjnej porażki 1-2 z Arabią Saudyjską, by potem ze spokojem ograć 2-0 Meksyk .

W czasie tego drugiego spotkania - jak informuje m.in. portal "Infobae" - na trybunach wśród fanów " Albicelestes " znalazło się wielu przedstawicieli ultrasów takich drużyn, jak Belgrano de Cordoba, CA Nueva Chicago, Argentinos Juniors czy Boca Juniors. Wszystko wskazuje przy tym na to, że sytuacja powtórzy się również w trakcie starcia z Polską .

Mundial w Katarze. Mecz Polska - Argentyna z "specjalnymi posiłkami" z Ameryki Południowej

Według informacji, jakie znalazły się na profilu "Casual Ultra", argentyńska federacja piłkarska (AFA) ma zamiar posłać na Stadium 974 w Dosze zorganizowaną grupę tzw. barra bravas, którzy mają zadbać o to, by argentyńscy zawodnicy czuli wsparcie od pierwszej do ostatniej minuty potyczki.