Podział premii przewidzianych za awans do poszczególnych etapów katarskiego czempionatu był dokładnie ustalony jeszcze przed turniejem. Już za sam awans na mistrzostwa świata, FIFA wypłacała na rzecz poszczególnych federacji 9. mln dolarów. Awans do 1/8 finału wyceniono na 13. milionów. To właśnie taką kwotę zapewniła sobie reprezentacja Polski za sprawą pierwszego od 1986 roku awansu do fazy pucharowej.